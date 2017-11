Irak start laatste offensief tegen IS in westelijke woestijn ep

Bron: Belga 0 AFP De Iraakse troepen vieren de overwinning in Rawa, de laatste grote stad die in handen van IS was. Irak Irak heeft in de westelijke woestijn de laatste operatie gestart om de overgebleven jihadisten van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in het land te elimineren. Dat maakte de generaal Abdelamir Yarallah bekend, het hoofd van de gezamenlijke staf van de troepen die in Irak IS bestrijden.

Het leger, de federale politie en paramilitaire troepen zijn vanochtend gestart aan een grote operatie om de woestijnregio die zich uitstrekt over de provincies Al Anbar, Ninive en Salah ad Din. Die provincies liggen nabij de Syrische grens.

In juni 2014 had IS een kalifaat uitgeroepen na grote delen van Syrië en een derde van Irak te hebben veroverd. Volgens de internationale coalitie die de jihadisten bestrijdt heeft IS nu 95 procent van die gebieden verloren. Vorige week nog heroverde het Iraakse leger Rawa, de laatste grote stad die IS nog in handen had.