Irak lanceert offensief op laatste bolwerken IS 07u35

Bron: Belga 1 Photo News Illustratiebeeld. Irak De Iraakse strijdkrachten hebben vandaag een offensief gelanceerd op de plaatsen al-Qaim and Rawa (provincie Al-Anbar), de laatste bastions van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak. Dat zegt de Iraakse premier Haider al-Abadi. "IS-strijders hebben geen andere optie dan te sterven of zich over te geven", luidt het in een mededeling.

De mededeling komt er tegelijk met de aankondiging van de Koerdische Autonome Regio dat het Iraakse leger samen met de "door Iran gesteunde" Popular Mobilization Forces (PMF) ook een offensief begonnen is tegen Koerdische peshmerga-strijders in Zummar, aan de grens met Turkije.



Volgens sommige Iraakse media wordt het Iraakse offensief op IS ondersteund door luchtbombardementen, van de door de Amerikanen geleide alliantie.

Koerdistan

Vermoed wordt dat vele IS-aanhangers naar al-Qaim gevlucht zijn na de recente campagnes van het Iraakse leger in het noorden van het land. Net zoals in Syrië verloor IS de afgelopen maanden ook in Irak terrein. Zo werd in juli Mosoel bevrijd, ook hier dankzij steun van de Amerikanen. In totaal gaat het om een verlies van 90 procent in Irak.



Intussen is het Iraakse leger ook verwikkeld in gevechten in Iraaks Koerdistan. Op slechts enkele dagen tijd heroverde dat leger de controle over de olierijke provincie Kirkoek en grote delen van de multiculturele provincie Ninive, waar zich ook Mosoel bevindt. Vandaag wordt er strijd geleverd om Zoummar, ten noordwesten van Mosoel, meldt de Koerdische Autonome Regio.