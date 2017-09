Irak hangt 42 terdoodveroordeelden op 17u36

Bron: Belga 0 Irak In Irak zijn de afgelopen dagen 42 terdoodveroordeelden opgehangen. Dat meldt het ministerie van Justitie. Het ging om mensen die veroordeeld waren wegens "ontvoering", "moord op veiligheidstroepen", "gebruik van bomauto's" of "gebruik van explosieven".

De executies vonden alle plaats in de gevangenis van Nassiriya, in het zuiden van het land.



De families van de slachtoffers van de terdoodveroordelen mochten bij de executies aanwezig zijn.



Volgens Amnesty International is Irak een van de landen waar de meeste executies plaatsvinden, na China, Iran en Saoedi-Arabië.