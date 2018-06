Irak: "2.800 jihadisten opgepakt sinds eind 2017" kv

13 juni 2018

21u30

Irak De Iraaks-Koerdische troepen hebben 2.753 Iraakse en buitenlandse jihadisten opgepakt tussen eind vorig jaar en maart dit jaar. Dat heeft een belangrijke functionaris van de autonome regio gezegd.

"Het gaat om mannen die ervan beschuldigd worden deel te hebben uitgemaakt van de groep Islamitische Staat (IS) en het merendeel is opgepakt in kampen voor ontheemden of in steden in Koerdistan waar ze zich schuilhielden", aldus Dindar Zebari, verantwoordelijke voor de internationale relaties van de regionale regering van Koerdistan.

Hij verduidelijkte ook dat 853 van de jihadisten aan de federale autoriteiten van Bagdad zijn overdragen. Hij verzekerde ook dat Erbil bereid is om met Bagdad samen te werken om er nog eens 300, overwegend Irakezen, over te dragen.

Volgens speurders zijn bijna 20.000 mannen en vrouwen, die zouden behoren tot IS, net als hun kinderen opgepakt tijdens het offensief om IS uit Irak te krijgen. IS veroverde in 2014 een derde van Irak.