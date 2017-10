Iraaks leger verwerft controle over legerbasis en verkeersassen in Kirkoek 10u45

Bron: DPA, AFP 0 REUTERS Iraakse troepen bij de olievelden in Kirkoek. Irak Het Iraakse leger heeft in Kirkoek, een provincie die door zowel de Iraakse autonome regio Koerdistan als door Bagdad wordt opgeëist, enkele strategische belangrijke wegen en een legerbasis onder controle gekregen. Dat heeft Defensie vanuit Bagdad meegedeeld.

De Iraakse soldaten, die gesteund worden door sjiitische milities, controleren de belangrijkste wegen naar de stad Tikrit, zo blijkt uit de mededeling van het leger. Ook K1, de belangrijkste legerbasis in de provincie, zou volgens de mededeling in handen van het leger zijn. Tot nu toe bevond die basis, ten noordwesten van de stad Kirkoek, zich nog onder controle van de Koerdische peshmerga-strijders.

Daarnaast worden ook gasvoorzieningen, politiekantoren, energiecentrales en een raffinaderij door het leger gecontroleerd. In de verklaring wordt ook verduidelijkt dat "eenheden nog altijd oprukken".

Volgens mediaberichten betreden de soldaten maandag bovendien de door Koerden gecontroleerde stad Tuz Khurmatu, ten zuiden van de stad Kirkoek. Het Koerdische agentschap Rudaw schrijft dat sjiitische stijders enkele stadsdelen zijn binnengedrongen. De Iraakse nieuwssite al-Sumaria bericht over Iraakse troepen die posities hebben ingenomen in de stad.

Bagdad en Erbil ruziën al jarenlang over Kirkoek. In de zomer van 2014 namen de pershmerga de controle over van de provincie, nadat het leger er was gevlucht van terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Bij het omstreden onafhankelijkheidsreferendum spraken de Koerden in Noord-Irak zich nog met een overtuigende meerderheid uit voor onafhankelijkheid. Het resultaat van de volksraadpleging wordt door de regering in Bagdad als ongrondwettelijk bestempeld.