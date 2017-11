Iraaks leger herovert de laatste grote stad in handen van IS rvl

11u05

Bron: Belga 0 AFP Iraakse troepen rukken op naar Rawa. Irak Het Iraakse leger heeft vrijdag Rawa, de laatste grote stad die nog in handen van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) was, heroverd, zo heeft generaal Abdelamir Yarallah van de gezamenlijke staf van de troepen die in Irak IS bestrijden meegedeeld.

De regeringstroepen en hun bondgenoten hebben de stad in de aan Syrië grenzende provincie al-Anbar op enkele uren tijd heroverd, luidde het. "Heel Rawa is bevrijd en op alle officiële gebouwen is de Iraakse vlag gehesen".

De stad was vanuit drie richtingen bestormd door het Iraakse leger en tribale paramilitaire eenheden.

Zoals na elke strijd dienden in Rawa evenwel nog mijnen en andere door IS achtergelaten explosieven opgeruimd.

In juni 2014 had IS een kalifaat uitgeroepen na grote delen van Syrië en een derde van Irak te hebben veroverd. Volgens de internationale coalitie die de jihadisten bestrijdt heeft IS nu 95 procent van die gebieden verloren. Iraakse troepen moeten in het woestijngebied langs de grens met Syrië blijven strijders van IS verjagen.