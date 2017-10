Iraaks-Koerdische president houdt het voor bekeken 16u42

Bron: Belga 0 EPA Masoud Barzani, president van de Iraakse Koerdische regio. Irak President Massoed Barzani van Iraaks Koerdistan heeft het parlement van de autonome regio vandaag per brief laten weten dat hij "na 1 november" geen president meer zal zijn. Achtergrond is de crisis zonder voorgaande tussen Erbil en Bagdad.

"Na 1 november oefen ik mijn functies niet meer uit en ik weiger een verlenging van mijn mandaat", zo schrijft hij. "De wet omtrent het presidentschap van Koerdistan veranderen of het presidentieel mandaat verlengen is onaanvaardbaar".

"Peshmerga blijf ik"

"Ik vraag aan het parlement om samen te komen om het machtsvacuüm op te vullen, de missie af te ronden en de bevoegdheden van het Koerdische presidentschap te accepteren", aldus Barzani nog. De president laat ook nog weten dat hij "een peshmerga gaat blijven binnen de rangen van het Koerdische volk en de verworvenheden van het volk van Koerdistan zal blijven verdedigen".

De brief werd vannamiddag overgemaakt aan het Koerdische parlement, waar overlegd moest worden over de verdeling van de bevoegdheden van de president tot de presidentsverkiezingen, die onlangs met acht maanden werden uitgesteld en waarvoor nog geen datum werd vastgelegd. De zitting achter gesloten deuren verliep naar verluidt zeer gespannen.

"Mislukking Koerdisch beleid"

De oppositiepartij Goran verzet zich tegen de herverdeling van de bevoegdheden zoals die door de grote Koerdische partijen wordt voorgesteld. Barzani "symboliseert de mislukking van het Koerdische beleid en het enige wat hij nog kan doen, is zich publiekelijk verontschuldigen", aldus de partij bij het begin van de zitting.

De achtjarige termijn van president Barzani, de eerste en enige verkozen president van de Koerdische autonome regio, had eind 2013 moeten eindigen. Hij werd met twee jaar verlengd, en te midden van de chaos die de opgang van terreurgroep Islamitische Staat in 2014 creëerde, bleef de president gewoon aan de macht.

Barzani wordt echter al een tijdje onder druk gezet om te vertrekken, en vorige week heeft het parlement de activiteiten van het presidentschap opgeschort. Aanleiding was het Iraaks-Koerdische onafhankelijkheidsreferendum waarvan Barzani de drijvende kracht was, en dat geleid heeft tot een diepe crisis tussen Erbil en Bagdad. Bagdad heeft vanwege de stemming de druk op Erbil verhoogd met een internationaal vliegverbod en een militair offensief in Kirkoek en andere regio's die door de Koerden geclaimd worden.