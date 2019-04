Hevige regen zet pretpark volledig onder water Arnd Leroy

08 april 2019

17u54

Bron: AP 0

In de Irakese hoofdstad Bagdad heeft de hevige aanhoudende regen een pretpark omgetoverd in een waterpark. Door de regenval trad de Tigris uit haar voegen waardoor het attractiepark volledig onder water kwam te staan. Het pretpark moest ondertussen al een week de deuren sluiten waardoor enkele werknemers hun job verloren. Volgens de eigenaar van het pretpark kan het wel nog even duren vooraleer het park weer open gaat.