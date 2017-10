EU roept op tot dialoog tussen Koerden en Bagdad ib

01u30

Bron: Belga 0 EPA Een konvooi van Iraakse militaire voertuigen rijdt Kirkoek binnen. Irak De Europese hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Federica Mogherini heeft gisteren de Iraakse premier Haider al-Abadi in een telefoongesprek opgeroepen tot een dialoog met de Koerden en het einde van het geweld in de provincie Kirkoek. Ze kondigde daarnaast een nieuwe civiele veiligheidsmissie aan naar Irak die de lokale overheden bij "civiele aspecten van de Iraakse nationale veiligheidsstrategie" moeten bijstaan.

Mogherini uitte in het telefoongesprek met al-Abadi "haar bezorgdheid" en "benadrukte het belang van het vermijden van geweld en het op zoek gaan naar een dialoog om de eendracht en stabiliteit op lange termijn in Irak te behouden".

Iraakse troepen trokken gisteren de provincie Kirkoek binnen en slaagden er onder meer in om de controle over te nemen van de militaire luchthaven en de zetel van de provincieraad in de gelijknamige regionale hoofdstad Kirkoek.