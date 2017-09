Erdogan: "Iraakse Koerden zullen prijs betalen voor hun referendum" LB

19u44

Bron: Reuters 0 AP Voor het referendum, waarin de Iraakse Koerden haast unaniem voor onafhankelijkheid stemden, had Erdogan gewaarschuwd hen uit te hongeren. Ook militair ingrijpen sloot hij niet uit. Irak De Turkse president Erdogan zegt dat de Iraaks-Koerdische autoriteiten een prijs zullen moeten betalen voor hun onafhankelijkheidsreferendum van eerder deze week. Meer dan 92 procent van de Koerden in Irak stemde voor onafhankelijkheid. De buurlanden van Irak vrezen dat de uitkomst van het referendum Koerdisch separatisme zal aanwakkeren in eigen land. Eerder dreigde Erdogan ermee de Iraakse Koerden te zullen "uithongeren" met economische sancties en sloot hij militair ingrijpen niet uit.

"Wat ze doen, is niet de oprichting van een onafhankelijke staat. Ze openen een wonde in de regio om er het mes in te steken", zei Erdogan tijdens een toespraak voor leden van zijn AK Partij in de Oost-Turkse stad Erzurum. (lees verder onder de foto)

EPA Iraakse Koerden demonstreren op de luchthaven van Erbil, hoofdstad van de autonome Koerdische regio van Irak. De centrale regering in Bagdad verbiedt sinds gisteren alle internationale vluchten van en naar Erbil.

Handelsbanden

Met de Koerdische autoriteiten in Noord-Irak heeft Erdogan nauwe handelsbanden. De Koerdische olierijke Iraakse provincie Kirkuk pompt olie doorheen Turkije om het op de wereldmarkt aan te bieden. "We hebben geen spijt van wat we in het verleden hebben gedaan. Maar de voorwaarden zijn veranderd en de regionale Koerdische overheid die we hebben gesteund, heeft zich tegen ons gekeerd. Daar zal ze een prijs voor moeten betalen".

Naast dreigen met economische sancties hield Turkije ook gezamenlijke militaire oefeningen met Irak in het grensgebied tussen beide landen. Het Iraakse ministerie van Defensie verklaarde gisteren dat Irak samen met Iran en Turkije de grenzen van de autonome Koerdische regio zal bewaken. (lees verder onder de foto)

EPA Turkse tanks houden militaire oefeningen aan de grens met Irak.

"Spelletjes zullen mislukken"

De Turkse premier Bin Yildirim zei vandaag dat Ankara geen zaken meer zal doen met de Koerdische autoriteiten in Erbil. "Voortaan verlopen onze relaties met die regio via de centrale regering in Bagdad", zei Yildirim. "Samen met Iran en Irak zal Turkije ervoor zorgen dat de spelletjes die in de regio worden gespeeld zullen mislukken".