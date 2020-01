Belgische militairen op aangevallen basis in Irak ongedeerd cmg

08 januari 2020

21u45

Bron: vrt, eigen info 1 Irak In de aangevallen Amerikaanse luchtmachtbasis in Erbil in het noord-oosten van Irak waren vier Belgische militairen aanwezig op het moment van de Iraanse raketaanval. Dat meldt VRT en wordt bevestigd door bronnen binnen Defensie. De vier militairen, die er als verbindingsofficier werken, bleven ongedeerd.

Ons land had tot voor kort volgens onze informatie nog een zestal militairen in Irak, verbindingsofficieren in het kader van de internationale operatie en luchtaanvallen tegen IS, en om informatie in het kader van onze binnenlandse veiligheid door te spelen. Behalve in de Iraakse hoofdstad Bagdad, waar twee Belgen actief waren, blijken er ook vier Belgen aan de slag op de basis in Erbil.

Iran lanceerde in de nacht van dinsdag op woensdag een dertigtal raketten richting twee luchtmachtbasissen van de internationale troepen – vooral Amerikaanse – in Irak. Vijftien raketten sloegen in op Erbil, maar er vielen geen gewonden. Ook de vier Belgen bleven ongedeerd. De raketaanval was een vergeldingsactie voor de dodelijke drone-aanval van de Amerikanen vorige week. Daarbij kwam de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven toen de Amerikanen enkele geleide raketten afvuurde op het konvooi waar Soleimani inzat. (CMG)