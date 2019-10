Bagdad stelt uitgaansverbod in om aanhoudende protesten te beteugelen IB

03 oktober 2019

02u02

Bron: Belga, AD 0 Irak In de Iraakse hoofdstad Bagdad is sinds deze nacht een uitgaansverbod van kracht. De maatregel komt er nadat er bij grootschalige protesten de afgelopen 24 uur tijd negen mensen zijn omgekomen. Er wordt al twee dagen gedemonstreerd in de hoofdstad. Vandaag belooft een echte test worden voor de regering van Adel Abdel Mahdi, die aan het einde van de maand zijn eerste kaars uitblaast.

Het uitgaansverbod verbiedt elke beweging van voertuigen of mensen. Uitzonderingen worden gemaakt voor reizigers van en naar het vliegveld, ambulances, ziekenhuismedewerkers, religieuze pelgrims en medewerkers van elektriciteit- en waterbedrijven.



In drie andere steden, Nasiriya, Amara en Hilla, waren al uitgaansrestricties ingesteld nadat protesten over onder meer corruptie en werkloosheid escaleerden.

lees verder onder de foto:

De manifestanten komen onder meer op straat tegen corrupte politici, werkloosheid en vragen de oprichting van functionele openbare diensten. Tot dusver hebben de autoriteiten de protesten hardhandig aangepakt, met onder andere traangas en waterkanonnen. In sommige gebieden zijn sociale media en communicatie-apps als Twitter en WhatsApp geblokkeerd. De Verenigde Naties (VN) heeft de Iraakse overheid opgeroepen het recht van de bevolking om te demonstreren te respecteren.

Grote frustratie

Er heerst grote frustratie onder de Iraakse bevolking door de slechte infrastructuur en de werkloosheid. Er wordt dan ook regelmatig geprotesteerd in het twaalfde meest corrupte land ter wereld. Het land is een van de grootste olieproducenten ter wereld, maar kampt met een acuut energietekort. Veel delen van het land zijn verwoest na de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).