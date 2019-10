Bagdad stelt avondklok in nadat protest 9 slachtoffers in 24 uur eist IB

03 oktober 2019

02u02

Bron: Belga 0 Irak In de Iraakse hoofdstad Bagdad is sinds deze nacht 3 uur GMT een avondklok van kracht en dat tot nader order. De maatregel komt er nadat er bij grootschalige protesten de afgelopen 24 uur tijd negen mensen zijn omgekomen.

De Iraakse hoofdstad, de tweede meest bevolkte in de Arabische wereld, wordt straks onder hoogspanning wakker: een avondklok verbiedt er elke beweging van voertuigen of mensen. Ambtenaren mogen niet aan het werk en de sjiitische leider Moqtada Sadr heeft zijn aanhangers opgeroepen om zich bij de demonstranten aan te sluiten voor "vreedzame sit-ins".

Deze derde dag van mobilisatie belooft een echte test worden voor de regering van Adel Abdel Mahdi, die aan het einde van de maand zijn eerste kaars uitblaast. De manifestanten komen onder meer op straat tegen corrupte politici, werkloosheid en vragen de oprichting van functionele openbare diensten. Tot dusver hebben de autoriteiten de protesten hardhandig aangepakt, met onder andere traangas en waterkanonnen.

Grote frustratie

Er heerst grote frustratie onder de Iraakse bevolking door de slechte infrastructuur en de werkloosheid. Er wordt dan ook regelmatig geprotesteerd in het twaalfde meest corrupte land ter wereld. Het land is een van de grootste olieproducenten ter wereld, maar kampt met een acuut energietekort. Veel delen van het land zijn verwoest na de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

