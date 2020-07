Amnesty roept op Yezidi-kinderen die slachtoffer waren van IS te helpen IB

30 juli 2020

03u22

Bron: ANP 0 Irak Met kinderen van de Koerdische Yezidi's in Irak gaat het momenteel zowel lichamelijk als geestelijk slecht, nadat zij jaren geleden het slachtoffer waren van geweld door de radicaalislamitische terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Het gaat om bijna 2.000 kinderen die gevangen werden gehouden door IS en inmiddels bij hun ouders zijn teruggekeerd, aldus de organisatie Amnesty International. Ze werden ontvoerd en in handen van IS gemarteld, verkracht en gedwongen om te vechten. Volgens Amnesty maakten ze talloze andere gruwelijke mensenrechtenschendingen mee.

“Terwijl de nachtmerrie uit hun verleden voorbij is, zijn er nog veel moeilijkheden voor deze kinderen", aldus de organisatie. De slachtoffers hebben onder meer last van posttraumatische stressstoornis en depressies. Tijdens hun tijd bij IS waren ze tevens verstoken van scholing. “Nadat ze op extreem jonge leeftijd de gruwelijkheden van een oorlog moesten ondergaan, hebben ze nu dringend hulp nodig van de nationale autoriteiten in Irak en de internationale gemeenschap zodat ze hun toekomst weer kunnen opbouwen.”

Amnesty haalt in het 66-pagina's tellende rapport ook een ander probleem binnen de gemeenschap aan: kinderen van verkrachte vrouwen werden gescheiden van hun moeders en veel Yezidi-vrouwen waren seksslaaf. Als gevolg daarvan zijn honderden kinderen geboren. Veel van deze kinderen worden volgens de mensenrechtenorganisatie niet geaccepteerd in de Yezidi-gemeenschap. Amnesty roept op snel een einde te maken aan deze gedwongen scheiding.

De organisatie baseert haar bevindingen op eigen onderzoek in Iraaks Koerdistan. Medewerkers interviewden 29 overlevenden die als kind door IS gevangen genomen waren. Ook spraken ze met 25 familieleden die voor deze kinderen zorgen en 68 deskundigen. Alle slachtoffers hebben dringend geestelijke gezondheidszorg nodig, aldus Amnesty.

Tussen 2014 en 2017 beging IS oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide tegen de Yezidi-gemeenschap in Irak. Daarbij werden ook veel Yezidi-kinderen vermoord.