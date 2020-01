Amerikaans-Iraakse luchtmachtbasis getroffen door raketaanval IB

08 januari 2020

00u31

Bron: Reuters, ANP, Twitter, CNN, The Guardian 18 Irak De luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad, waar Amerikaanse troepen gestationeerd zijn, is getroffen door zeker tien raketten. Dat meldt de Libanese televisiezender al-Mayadeen en wordt bevestigd door het Amerikaanse leger.

De Iraanse Revolutionaire Garde zegt in een verklaring achter de aanvallen te zitten, als wraakactie op de moord op de Iraanse generaal Qasem Soleimani. Het Witte Huis laat weten dat president Trump op de hoogte is van de aanval en de situatie monitort.

Het Pentagon schrijft in een verklaring dat “Iran meer dan tien ballistische raketten heeft afgevuurd op doelen in Irak”. Het gaat volgens het Pentagon om de bases van Aïn al-Assad en Erbil. “We evalueren de situatie en we bekijken welk antwoord we zullen geven”, klinkt het.

Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De basis in de westelijke provincie Anbar wordt gebruikt door Amerikaanse en Iraakse troepen.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei eerder op de dag al te verwachten dat Iran binnenkort een vergeldingsactie zou uitvoeren voor het doden van Soleimani. “Als het zo ver is, dan zijn wij klaar om daar gepast op te reageren”, aldus Esper.

Terugtrekken troepen

De aanval komt 24 uur nadat de Verenigde Staten naar eigen zeggen per ongeluk de voorbereidingen aangekondigd hadden van een terugtrekking van de troepen uit Irak. Dat was dan weer het gevolg van de resolutie die het Iraakse parlement had aangenomen waarin aan de Iraakse regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten.

Stijgende olieprijzen, dalende beurzen

Kort na het bekend worden van de beschietingen daalden de beurzen in de Verenigde Staten en Japan met ruim een procent. De Amerikaanse olieprijs steeg met meer dan 4 procent tot net iets boven 65 dollar per vat.

Later meer.

BREAKING: Footage of Iran attack on US base Al Assad in Iraq.#AlAssad #Iraq pic.twitter.com/8CtLpgnsw6 Farnaz Fassihi(@ farnazfassihi) link

Iran's English language channel confirms: https://t.co/roO8zTyU13 Harald Doornbos(@ HaraldDoornbos) link

#Breaking #Update

Sources at the location reports of more incoming rockets on Ain AlAssad air base where most of #US troops are stationed in #Iraq https://t.co/XJuHR0V9M6 Nafiseh Kohnavard(@ nafisehkBBC) link