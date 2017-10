"Al 100.000 Koerden gevlucht uit Kirkoek" TT

12u05

Bron: ANP 0 AFP Iraakse burgers delen vlaggen van hun land uit na de overname van Kirkoek door regeringstroepen. Irak Al 100.000 Koerden zijn gevlucht uit de Noord-Iraakse stad Kirkoek, zegt het Koerdische regionale bestuur (KRG). Maandag nam het Iraakse leger het gebied over. De spanningen zijn er hoog opgelopen, na de opmars van Iraakse strijdkrachten eerder deze week.

Het Iraakse leger nam deze week gebieden in het noorden van het land over, waaronder de olierijke regio Kirkoek. Het gaat onder meer om strategisch belangrijke wegen, legerbasissen, gasvoorzieningen, politiekantoren, energiecentrales en een raffinaderij.



De Koerden kregen de gelijknamige stad in 2014 in handen toen Iraakse troepen zich terugtrokken tijdens het offensief van Islamitische Staat.



Al 18.000 gezinnen hebben dezer dagen hun heil gezocht in onder meer Erbil, zei de gouverneur van deze stad. Alles samen zou het gaan om 100.000 burgers.



De KRG bestuurt de Koerdische Autonome Regio, een groot gebied in het noorden van Irak. Ook Kirkoek valt hieronder. Bij het omstreden onafhankelijkheidsreferendum spraken de Koerden in Noord-Irak zich nog met een overtuigende meerderheid uit voor onafhankelijkheid. Het resultaat van de volksraadpleging wordt door de regering in Bagdad als ongrondwettelijk bestempeld.



De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft in een unanieme verklaring opgeroepen tot de-escalatie in de regio.