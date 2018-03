Irak wil tijdsschema om buitenlandse troepen te laten vertrekken: "De tijd van gaan is stilaan gekomen" SVM

01 maart 2018

15u06

Bron: Belga 1 Het Iraakse parlement heeft een resolutie goedgekeurd voor een tijdsschema waarin buitenlandse strijdkrachten zich zouden moeten terugtrekken. Dat heeft het bureau van de parlementsvoorzitter in een communiqué meegedeeld.

De landen die Irak gesteund hebben in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) krijgen een bedankje van het parlement. "Maar de tijd van gaan is stilaan gekomen", klinkt het.

Sinds 2014 is in Irak een 'internationale anti-IS-coalitie' aanwezig dat opgericht werd door de VS. Vierenzeventig landen nemen deel, plus internationale organisaties als Interpol en de NAVO.

Begin februari kondigde de coalitie een vermindering van het aantal troepen in Irak aan omdat IS er nog weinig grondgebied controleert. Van volledige terugtrekking is evenwel geen sprake. Zelf hebben de Verenigde Staten nog steeds 5.000 militairen in Irak gelegerd.