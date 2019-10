Irak wil geen Europese IS-strijders berechten SPS

30 oktober 2019

08u22

Bron: Belga 0 Irak is niet bereid om Europese IS-strijders uit de Koerdische kampen in Syrië te berechten, zoals onder meer België en Nederland vragen. "Onze wet staat het niet toe", zegt de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Alhakim in een interview met NRC Handelsblad.

Irak zal alleen de 'eigen' Iraakse IS-strijders terugnemen en berechten. "Wij nemen de verantwoordelijkheid voor onze burgers, hun vrouwen en kinderen." Volgens Alhakim moeten de Europese landen, en dus ook Nederland, hetzelfde doen voor hún mensen. "Dat is wat wij deze landen adviseren.”

Minister van Binnenlandse ­Zaken Pieter De Crem (CD&V) verklaarde begin oktober in Terzake dat België samen met Denemarken, Noorwegen, Zweden, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werk wil maken van de berechting van IS-strijders uit Noord-Syrië in de regio. "Dat moet gebeuren in Irak", zei De Crem. Maar Irak zou al eind september, tijdens een vergadering in New York, aan een twintigtal landen duidelijk hebben gemaakt dat dit geen optie is, aldus Alhakim. Sindsdien was er nog twee keer ­telefonisch overleg met zeven ­Europese landen, schrijft De Standaard.

De Crem verwees volgens de krant voor een reactie door naar Buitenlandse Zaken. Daar kon men gisteren geen uitsluitsel geven over de vraag of België een van die zeven Europese landen was.