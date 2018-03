Irak verwerpt Turks offensief tegen Koerden in Noord-Irak: "Turkse troepen worden niet toegelaten" kg

21 maart 2018

15u42

Bron: Belga 6 Irak zal elke militaire operatie door Turkse troepen op Iraaks grondgebied stoppen, zo zei de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Ibrahim al-Jaafari woensdag. Turkije dreigde eerder deze week zijn offensief uit te breiden en actie te ondernemen tegen Koerdische militanten in het noorden van Irak.

"Irak zal geen enkele aanwezigheid van troepen op zijn grondgebied toelaten die militaire operaties uitvoeren in buurlanden", aldus de minister.

Maandag dreigde de Turkse president Tayyip Erdogan ermee het offensief tegen de Koerdische militanten uit te breiden naar het oosten van Syrië en het noorden van Irak. De dreiging kwam er nadat Turkse troepen de Syrische stad Afrin bij de Turkse grens veroverden.

Bagdad "verwerpt de schending van de Iraakse grens door de Turkse troepen" en wil dat Turkije zijn troepen uit Bashiqa, in het noorden van Irak, terugtrekt. Daar heeft Turkije een militaire trainingsmissie voor Peshmerga-strijders en lokale stammen in de strijd tegen terreurgroep IS.

De Turkse Olijftak-operatie in het noorden van Syrië is gericht tegen de Koerdische YPG-militie en startte op 20 januari. De YPG wordt gesteund door de VS, maar Turkije beschouwt de groep als terroristisch.