Irak veroordeelt rechterhand van IS-leider ter dood LB

19 september 2018

16u57

Bron: AFP 3 Een Iraakse rechtbank heeft een prominente jihadist die wordt omschreven als de rechterhand van Islamitische Staat-leider Aboe Bakr al-Baghdadi ter dood veroordeeld. De man, Ismail Salman al-Ithawi, werd in Turkije gevat en zal door verhanging worden geëxecuteerd.

"Het strafhof van Karkh heeft een van de meest prominente leiders van IS, die de plaatsvervanger was van Baghdadi, veroordeeld tot de dood door verhanging", zo liet woordvoerder Abdel Sattar Bayraqsar weten.

De Iraakse autoriteiten kondigden in februari aan dat al-Ithawi in Turkije was aangehouden nadat hij eerst Irak en daarna Syrië was ontvlucht toen het zelfverklaarde kalifaat van de terreurgroep begon in te storten. Door een samenwerking tussen de Turkse, Iraakse en Amerikaanse inlichtingendiensten kon hij opgespoord en aangehouden worden, zo liet een overheidswoordvoerder weten. Al-Ithawi, afkomstig uit de Iraakse stad Ramadi, werd ervan beschuldigd verscheidene hoge posities te bekleden binnen IS, onder andere die van 'minister van religieuze edicten'.

Al-Baghdadi, ook afkomstig uit Irak, wordt omschreven als 'de meestgezochte man ter wereld', de VS biedt 25 miljoen dollar voor zijn gevangenname. Hij werd al meermaals doodverklaard, maar volgens de Iraakse inlichtingendiensten verbleef hij in mei in Syrië, nabij de grens met Irak.

Irak heeft al honderden mensen, onder wie ook ongeveer 100 buitenlandse vrouwen, wegens banden met IS ter dood veroordeeld. Een tiental van die veroordeelden is ook al terechtgesteld.

Nog vandaag werden negen Tadzjiekse vrouwen tot levenslange opsluiting veroordeeld wegens lidmaatschap van IS.