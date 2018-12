Irak roept gevluchte landgenoten op om terug te keren: “Het is hier zeer veilig en stabiel” Karen Van Eyken

18 december 2018

09u49

Bron: Focus, Die Welt 9 Vanuit militair oogpunt is IS verslagen in Irak, maar de ideologie van de terreurorganisatie is nog niet dood. Desalniettemin bestempelt de Iraakse regering de veiligheidstoestand in eigen land als “excellent”. En ze stuurt een duidelijke boodschap naar gevluchte Irakezen: “Keer terug naar jullie land”.

Honderdduizenden Irakezen zijn op de vlucht geslagen nadat IS een groot deel van het land had veroverd in 2014. Vorig jaar werden de jihadistische strijders uit het land verdreven met de bevrijding van de Noord-Iraakse stad Mosoel als sluitstuk. Op 10 december 2017 riep de toenmalige premier Haider al-Abadi de militaire overwinning uit op de IS. Maar vooral in het noorden van Irak rond Mosoel zijn nog IS-cellen actief die aanvallen uitvoeren.

In en rond Bagdad is de veiligheidssituatie duidelijk sterk verbeterd. De tijd dat de Iraakse hoofdstad geregeld door aanslagen werd opgeschrikt, lijkt voorbij. Deze maand gaf de nieuwe premier Adil Abd al-Mahdi opdracht om de toegang tot de sterk beveiligde zone in het stadscentrum enkele uren per dag te openen.

Sinds 2003 is het gebied waar ministeries en de Amerikaanse ambassade zijn gevestigd vrijwel ontoegankelijk voor gewone Irakezen. De muren, die daar vele jaren geleden zijn opgetrokken, worden stilaan ontmanteld. Voor de Iraakse regering staat het ondertussen buiten kijf dat het er zeer veilig is.

“We hopen dat deze burgers vrijwillig naar Irak zullen terugkeren”, zei de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Ali al-Hakim, gisteren na een ontmoeting met zijn Duitse ambtsgenoot Heiko Maas in Bagdad.

Hij beschreef de veiligheidssituatie in Irak als “uitstekend” en “stabiel”. “Irak is een veilig land en we roepen gevluchte landgenoten op om vrijwillig weer naar hier te komen.”

Bekijk ook:

Belgische jihadist ter dood veroordeeld in Irak