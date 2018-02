Irak publiceert nieuwe lijst gezochte terroristen, met IS-leider al-Baghdadi KVE

06 februari 2018

21u19

Bron: Belga 0 De Iraakse overheid heeft vandaag een nieuwe lijst met "internationaal gezochte terroristen" uitgebracht. Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van de jihadistische terreurgroep IS (Islamitische Staat), is de meest prominente naam op de lijst.

Irak had zondag al een lijst bekendgemaakt met zestig 'most wanted' personen.

Daarop stonden 28 vooraanstaande figuren van IS, 12 leiders van de terreurgroep al-Qaida en 20 leden van Baath, de partij van de vroegere Iraakse dictator Saddam Hoessein. Zo werd onder meer Hoesseins dochter Raghad vermeld, die momenteel in Jordanië woont.

In een vandaag gepubliceerd document worden daar nog eens negen Irakezen en vijf mensen uit andere Arabische landen aan toegevoegd. De 'kalief' van de Islamitische Staat wordt er vermeld onder zijn echte naam: Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai. Ook zijn rechterhand Abdulrahman Mustafa al-Qaduli, beter bekend als Aboe Ala al-Afri, staat op de lijst.

De mensen op de nieuwe lijst zijn "gevaarlijker dan de mensen die op de lijst van zondag stonden", zegt een bron bij de Iraakse veiligheidsdiensten. "Ze worden internationaal gezocht, de anderen werden enkel gezocht door het Iraakse gerecht."

IS-leider al-Baghdadi is al jarenlang de meest gezochte terrorist ter wereld. In de zomer van vorig jaar hadden verschillende bronnen nog gemeld dat hij "hoogstwaarschijnlijk" om het leven was gekomen bij een luchtaanval. Maar in september werd er een nieuwe videoboodschap van hem verspreid.