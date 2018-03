Irak neemt alle bezittingen van vroegere dictator Saddam in beslag HR

05 maart 2018

10u31

Bron: Belga 1 Irak heeft de inbeslagname van al de bezittingen van de vroegere dictator Saddam Hoessein en van 4.247 hoogwaardigheidsbekleders van zijn afgezette regime gelast, zo luidt het vandaag in een communiqué.

De lijst hoogwaardigheidsbekleders is opgesteld door de instantie in Irak die vroegere leden van de Baath-partij van Saddam traceert. De lijst omvat ook hun naaste familieleden. Saddam Hoessein was van 1979 tot 2003 de (niet democratisch gekozen) president van Irak. Hij stond bekend om zijn wreedheid. De door de VS geleide invasie van Irak in 2003 leidde tot de afzetting van Saddam en zijn regime. Milities, strijdkrachten en hoogwaardigheidsbekleders van het nieuwe regime hebben toen de hand gelegd op talrijke bezittingen van de ex-president en vroegere leiders. De aangekondigde maatregel wil deze confiscatie officialiseren.

