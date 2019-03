Irak legt eerste IS-massagraf bloot in yezididorp ttr

15 maart 2019

16u21

Bron: belga 5 In Kojo, een yezididorp in het noorden van Irak, is vandaag het eerste massagraf van Islamitische Staat opgegraven. Dat gebeurde in aanwezigheid van Nadia Murad, in 2018 de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede en de stem van de uitgemoorde minderheid.

Het openen van het massagraf en het opgraven van de lichamen voor identificatie zal meer duidelijkheid brengen over het lot van de honderden inwoners van Kojo. Dat zegt de VN, dat onderzoekt of de moorden een genocide waren.



In het dorp werden mogelijk honderden mannen en vrouwen geëxecuteerd toen IS-strijders de plek waar ook Murad vandaan komt bestormden. De 25-jarige vrouw was zelf een seksslavin van IS, en ijvert nu samen met advocate en mensenrechtenactiviste Amal Clooney voor de erkenning van de misdaden begaan door IS.

Tijdens hun snelle opkomst in Irak veroverden de jihadisten van IS bijna een derde van het land, en ontvoerden ze meer dan 700 vrouwen en kinderen in Kojo. Van vrouwen en meisjes ouder dan negen werden seksslaven gemaakt, terwijl jongens ouder dan zeven werden opgeleid tot kindsoldaten.



Volgens de autoriteiten worden vandaag enkel en alleen al in de provincie Nineveh, waar de Iraakse IS-hoofdstad Mossoel ligt, nog meer dan 7.200 mensen vermist, waaronder meer dan 3.000 yezidi.