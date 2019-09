Irak heropent grensovergang met Syrië tvc

30 september 2019

14u32

Bron: Belga 2 Irak heeft zijn grensovergang met Syrië vandaag heropend, een nieuw signaal van toenadering tussen Bagdad en Damascus.

De grensovergang al-Qaim ligt in de westelijke provincie Anbar, waar terreurmilitie Islamitische Staat (IS) gedurende jaren verschillende steden controleerde. De overgang ligt aan de Syrische stad al-Bu Kamal, dat ook een IS-bolwerk was. "De opening van de overgang is een grote stap, die goed zal zijn voor de bilaterale handel en de verbetering van de betrekkingen met Syrië", zei de gouverneur van Anbar, Ali Farhan al-Dulaimi.

Het Syrische staatsnieuwsagentschap SANA publiceerde foto's van de grensovergang voor die opende.

Het afgelopen jaar voerde Irak een reeks luchtaanvallen uit in buurland Syrië, gericht op IS-strijders. Bagdad zei dat de aanvallen werden uitgevoerd in overleg met de Syrische regering.

Al-Bu Kamal ligt in de provincie Deir ez-Zor, wat het laatste bolwerk van IS in Syrië was tot de door de VS gesteunde Syrische strijders in maart de nederlaag van de terreurgroep aankondigden.

In december 2017 kondigde Bagdad de bevrijding aan van al het Iraaks grondgebied dat door IS was veroverd, na een offensief met Amerikaanse steun van meer dan drie jaar. Sindsdien voerde IS wel verschillende aanslagen uit in verschillende delen van het land.