Irak eist terugkeer van kinderen van buitenlandse jihadisten naar herkomstlanden TTR

03 juli 2018

15u59

Bron: Belga 4 Irak heeft vandaag geëist dat honderden kinderen van buitenlandse jihadisten die op Iraaks grondgebied worden vastgehouden, naar hun land van herkomst terugkeren, zo heeft de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld.

Volgens het Joint Operations Command zitten momenteel 833 kinderen van veertien nationaliteiten in de Iraakse gevangenissen. "Wij eisen dat alle geaccrediteerde diplomatieke missies in Irak, of ze zich in het land bevinden of niet, hun onderdanen terugnemen die hun straf hebben uitgezeten en ook de kinderen die niet schuldig bevonden zijn", zei woordvoerder Ahmad Mahjoub aan journalisten.

"Irak heeft alle landen op de hoogte gebracht die burgers hebben in deze gevangenissen. We hebben al gesproken met de ambassades van Duitsland, Azerbeidzjan, Rusland en andere landen om te vragen dat ze hen terugnemen", voegde de woordvoerder eraan toe.



Volgens Human Rights Watch (HRW) kunnen kinderen in Irak veroordeeld worden vanaf de leeftijd van 9 jaar. Ze riskeren vijf jaar cel wegens lidmaatschap van de groep IS (Islamitische Staat) en vijftien jaar wegens deelname aan gewelddaden.