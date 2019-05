Irak draagt 188 Turkse kinderen van IS-strijders over aan Turkije tvc

29 mei 2019

14u31

Bron: Belga 0 Irak heeft vandaag gezegd dat het 188 Turkse kinderen van strijders van terreurgroep Islamitische staat (IS) heeft overgedragen aan Turkije.

"De centrale onderzoeksrechter die verantwoordelijk is voor terrorisme en buitenlandse verdachten heeft 188 kinderen die door het terroristische Daesh (de afkorting van de Arabische benaming voor IS, red.) werden achtergelaten in Irak overgedragen aan de Turkse autoriteiten", verklaarde gerechtswoordvoerder Abdul-Sattar al-Birqdar. Hij voegde eraan toe dat er enkelen bij waren die volwassen geworden waren, die veroordeeld werden voor het illegaal oversteken van de grens en hun straf hadden uitgezeten.

Zo'n 185 kinderen van 9 tot 18 jaar oud zijn al veroordeeld, en kregen straffen van enkele maanden tot 15 jaar in de jeugdgevangenis van Bagdad

De overdracht vond plaats op de luchthaven van Bagdad, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Iraaks ministerie van Buitenlandse Zaken, de Turkse ambassade in Bagdad en internationale organisaties waaronder UNICEF.

Persagentschap Reuters bracht in maart een rapport uit waarin stond dat zo'n 1.100 IS-kinderen vastzitten in het Iraakse gerechtssysteem. De jongste kinderen verblijven bij hun moeders in de gevangenis, waarvan minstens zeven omgekomen zijn door de slechte omstandigheden. Honderden oudere kinderen worden vervolgd, voor feiten gaande van het illegaal binnenkomen van Irak tot het vechten voor IS. Zo'n 185 kinderen van 9 tot 18 jaar oud zijn al veroordeeld, en kregen straffen van enkele maanden tot 15 jaar in de jeugdgevangenis van Bagdad.

De Iraakse regering riep in december 2017 de overwinning uit op Islamitische Staat, drie jaar nadat de terreurgroep grote delen van het noorden van het land innam.