Irak claimt doden 45 IS-strijders in Syrië KVE

23 juni 2018

15u59

Bron: Belga 2 Irak claimt dat het bij luchtacties in Syrië 45 strijders van de terreurgroep Islamitische Staat heeft gedood.

Het leger meldde dat door de aanvallen met F16's onder meer 'een politiechef' van IS is omgekomen. Het leger bestookte strijders van de terreurgroep in de stad Hajin in het oosten van Syrië.



In december heroverde het Iraakse leger de stad Mosul op IS en verklaarde Bagdad dat het de terreurbeweging had verslagen. Vanuit het grensgebied van Syrië en Irak bleven IS-strijders geregeld aanvallen uitvoeren in Irak. Daarom heeft het Iraakse leger de afgelopen maanden meerdere malen acties tegen IS in Syrië uitgevoerd. Dat gebeurde met toestemming van de Syrische president Bashar al-Assad.