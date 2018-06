Irak begint met onmiddellijke executies: al 12 "terroristen" gedood kg

29 juni 2018

11u38

Bron: Belga 0 Twaalf vermoedelijke terroristen zijn gisteren in Irak geëxecuteerd op bevel van eerste minister Haider al-Abadi. Hun beroep was verworpen en de doodstraf was geratificeerd door het presidentschap van de republiek, meldden de diensten van de Iraakse premier.

Abadi beval donderdag de "onmiddellijke" executie van honderden terdoodveroordeelde jihadisten, onder wie vrouwen en buitenlanders. De executies komen er twee dagen nadat de lijken van acht Irakezen ontdekt werden die ontvoerd waren door de terreurgroep Islamitische Staat (IS). In principe worden terreurveroordeelden in Irak geëxecuteerd door ophanging.

300 terdoodveroordeelden

Meer dan driehonderd mensen, onder wie een honderdtal buitenlanders, zijn in Irak ter dood veroordeeld. Nog eens zoveel mensen kregen levenslang voor banden met IS. De Belg Tarik Jadaoun, ook bekend onder zijn strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki, werd op 13 juli 2017 gevangengenomen tijdens de slag om Mosoel en in mei ter dood veroordeeld.