Irak beëindigt oorlog tegen Islamitische Staat: "Iedereen is verdreven" FT

12u43

Bron: Belga & Reuters 0 EPA De oorlog tegen Islamitische Staat in Irak is afgelopen. Dat heeft premier Haider al-Abadi verklaard. Het Iraakse leger heeft, met internationale steun, drie jaar lang tegen de jihadistische terreurorganisatie gestreden.

"Onze troepen controleren volledig de Iraaks-Syrische grens", zo stelde de premier in Bagdad bij de opening van een conferentie van het Iraakse journalistensyndicaat. "Ik kondig dus het einde aan van de oorlog tegen IS."

In juli nog konden Iraakse troepen Mosoel bevrijden. De verdedigingslinies van IS waren toen al volledig in elkaar gestort. IS was niet langer de coherente strijdmacht in de grootstad. In de afgelopen maanden kon het Iraakse leger ook andere weerstandsnesten in delen van het land ontmantelen. Het laatste wapenfeit was Rawa. Met hulp van de Amerikaanse troepen was het de laatste stad die op IS kon worden heroverd.

Veel IS-strijders wisten dat hun einde, na drie jaar terreurbewind, zou naderen. De meesten waren al vertrokken uit de grootsteden om zich langs de grens met Syrië te nestelen. Vooral daar, in de dunbevolkte gebieden, had IS nog voet aan de grond. Een ander deel van de strijders was naar Turkije gevlucht of keerde terug naar West-Europa.

Our heroic armed forces have now secured the entire length of the Iraq-Syria border. We defeated Daesh through our unity and sacrifice for the nation. Long live Iraq and its people Haider Al-Abadi(@ HaiderAlAbadi) link