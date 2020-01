Irak: Amerikaanse aanval "zal verwoestende oorlog veroorzaken”, ook Hezbollah wil wraak JV TT

03 januari 2020

09u54

Bron: AFP, Belga 7 De ontslagnemende Iraakse premier Adel Abdel-Mahdi oordeelt dat de Amerikaanse luchtaanval in Irak "een verwoestende oorlog in Irak" zal veroorzaken. Bij de luchtaanval kwam onder meer de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven, maar ook Abu Mahdi al-Muhandis, de nummer twee van de pro-Iraanse coalitie al-Hashd al-Shaabi die tot de Iraakse staat behoort. Ook het Syrische regime is scherp: president Assad - een bondgenoot van Iran -beschouwt de aanval als “misdadig” en laf”. Hezbollah, de sjiitische verzetsbeweging actief in Libanon, wil de dood van van Soleimani “wreken”.

"De moord op een Iraakse militaire commandant die een officiële post bekleedt, is een agressie tegen Irak, de staat, de regering en het volk", aldus de Iraakse premier. "Het uitvoeren van fysieke liquidatie-operaties tegen leidende Iraakse figuren of van een bevriend land op Iraakse grond is een flagrante schending van de Iraakse soevereiniteit en een gevaarlijke escalatie die een verwoestende oorlog in Irak, de regio en de wereld veroorzaakt", aldus de premier. De aanval is volgens hem ook een schending van de voorwaarden die de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het land toestaan.

Volgens de premier waren Soleimani en al-Muhandis "symbolen" van de Iraakse overwinning op terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Syrië: “Laffe aanval”

Ook het Syrische regime is scherp voor de Amerikaanse aanval die Soleimani het leven kostte. Volgens het staatsagentschap Sana beschouwt het regime van president Assad - een bondgenoot van Iran - de aanval als “misdadig” en laf”.

Soleimani stond aan het hoofd van de Quds-brigades, de Iraanse elitetroepen die in het buitenland actief waren. Hij was een van de belangrijkste mensen in het Iraanse buitenlandbeleid van de voorbije vijftien jaar. Soleimani en de Quds vochten in het Syrische conflict aan de zijde van de regeringstroepen.

Damascus vreest nu voor een ernstige escalatie van de spanningen in de regio. Een bron bij het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken schuwde de grote woorden niet. Tegenover het staatsagentschap Sana sprak die bron van “een laffe Amerikaanse aanval” en “methodes van misdaadbendes” om de Amerikaanse operatie te beschrijven. “Deze aanval toont nog eens wat de verantwoordelijkheid van de VS is in de instabiliteit van Irak”, klinkt het verder.

Hezbollah: “Grote Amerikaanse misdaad”

In Libanon zegt sjiitische beweging Hezbollah alvast dat “het verzet”, een benaming voor Hezbollah en zijn bondgenoten, de dood van de generaal, “een grote Amerikaanse misdaad”, zal wreken. Soleimani was naar verluidt net met een vliegtuig uit Syrië of Libanon aangekomen.

Hij was een van de bekendste militairen die voor Teheran meer invloed in het Midden-Oosten moesten zien te krijgen. Hij begon met steun aan de Libanese sjiïeten in hun strijd tegen Israël en later in hun strijd tegen soennitische extremisten in Syrië. Hezbollah-leider Sayyed Hassan Nasrallah zei dat zijn beweging doorgaat op de met Soleimani ingeslagen weg. De VS bereiken volgens hem met de moorden niets en zij moeten gestraft worden, berichtte de omroep al-Manar.