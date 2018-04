Irak: "36 IS-strijders gedood in Syrië" HA

22 april 2018

17u11

Bron: Belga 0 Irak claimt dat het bij luchtaanvallen in Syrië 36 strijders van terreurgroep IS heeft gedood. Volgens een Iraakse legerwoordvoerder vonden de aanvallen eind vorige week plaats.

Hij liet weten dat onder meer een IS-fabriek voor het maken van explosieven is aangevallen. Onder de doden zouden enkele IS-leiders zijn. Premier Haider al-Abadi zei donderdag dat tot actie was besloten omdat IS-bendes een gevaar vormen voor Irak. In december heroverde het Iraakse leger de stad Mosul op IS en verklaarde Bagdad dat het de terreurbeweging had verslagen. Vanuit het grensgebied van Syrië en Irak voeren IS-strijders nog geregeld aanvallen uit in Irak.