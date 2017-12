Iraanse zedenpolitie pakt 230 jongeren op voor dansen en drinken ADN

Bron: Belga 9 Thinkstock Illustratiebeeld. De Iraanse zedenpolitie heeft 230 jongeren opgepakt bij twee gemengde feestjes waar alcohol werd geserveerd. Dat berichten verschillende Iraanse media vandaag. Sinds de islamitische revolutie van 1979 zijn gemengde feestjes met ongehuwde mensen verboden, net als de consumptie van alcohol.

De arrestaties vonden plaats in Teheran, in de nacht van donderdag op vrijdag. Dan vierde Iran het traditionele feest Yalda, symbool van de vernieuwing en de overwinning van het licht over de duisternis ter gelegenheid van de zonnewende.

Het hoofd van de zedenpolitie in en rond Teheran, kolonel Zolfaghar Barfar, zei dat 140 mensen werden opgepakt in Lassavan, op 30 kilometer ten westen van de Iraanse hoofdstad, "toen ze aan het dansen waren en alcohol dronken". Nog eens negentig zijn opgepakt in een woning in de wijk Farmanieh in het noorden van Teheran. De politie lijkt te zijn gewaarschuwd via accounts op Instagram, waar beelden van beide feestjes de ronde deden. De politie zei tijdens beide interventies ook de hand te hebben gelegd op drugs.

Boetes of geseling

De opgepakte jongeren riskeren boetes of geseling voor het nuttigen of het bezit van alcohol. De organisatoren kijken aan tegen celstraffen.

De politie sloot daarnaast ook twintig winkels in Teheran waar alcohol werd verkocht. De uitbaters zijn eveneens opgepakt, aldus het Iraanse nieuwsagentschap Isna. De alcoholische drank werd er verkocht in flessen van "een Iraans alcoholvrij biermerk". Volgens de Iraanse media komt de meerderheid van de alcohol die in Iran wordt gedronken, als smokkelwaar uit Iraaks Koerdistan en Turkije. In Iran zelf wordt ook goedkopere alcohol vervaardigd.

