Iraanse vrouwen rijden geestelijke aan die hen verklikte voor uitlaten van hond

PVZ

09 november 2019

16u45

Bron: DPA

In Iran riskeren twee vrouwen lange gevangenisstraffen omdat ze een geestelijke opzettelijk met de auto hebben aangereden. De reden? Hij verklikte hen bij de politie omdat ze hun honden aan het uitlaten waren. En dat is in Iran niet toegelaten.