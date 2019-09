Iraanse vrouwelijke voetbalfan riskeert gevangenisstraf na omzeilen stadionverbod, steekt zichzelf in brand en sterft Kees Graafland

10 september 2019

15u29

Bron: AD.nl 0 Ze was een grote fan van de Iraanse voetbalclub Esteghlal. Alleen, ze woonde in een land waar het voor vrouwen verboden is in stadions te komen waar mannen hun wedstrijden spelen. Vorige week stak Sahar Khodayari (30) zichzelf in brand nadat ze hoorde dat ze mogelijk de gevangenis in moest omdat ze dat stadionverbod had omzeild. De jonge vrouw is nu overleden aan haar verwondingen. Iran rouwt om de dood van ‘Blue Girl’, het protest tegen het “ouderwetse” stadionverbod laait weer op.

Het overlijden van de jonge vrouw werd gisteren naar buiten gebracht. Volgens haar vader was zij de enige van zijn vier kinderen - twee jongens en twee meisjes - die gek was van voetbal. Ze was een superfan van Esteghlal, een club uit hoofdstad Teheran.

In maart van dit jaar werd Sarah (volgens de BBC niet haar echte naam) aangehouden nadat ze verkleed als man het Azadi-stadion was binnengeglipt om zo haar favoriete club te kunnen zien voetballen tegen Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ze droeg een blauwe pruik en een lange jas. In haar thuisland is het sinds 1981 voor vrouwen verboden om in stadions naar mannenvoetbal te kijken. Sarah zat drie dagen in een cel, maar mocht de rechtszaak daarna in vrijheid afwachten. Ze werd aangeklaagd voor het ‘verkeerd dragen van een hijab’ en ‘het beledigen van agenten’.

Gevangenisstraf

Vorige week kwam ze naar de zitting om daar te horen dat die was uitgesteld vanwege familieomstandigheden van een rechter. Sarah vertrok weer, maar kwam iets later weer terug om de telefoon op te halen die ze in de rechtbank was vergeten. Waarschijnlijk hoorde ze toen medewerkers van de rechtbank praten. Er werd gesproken over een gevangenisstraf voor haar van zes maanden tot twee jaar. Verscheurd door verdriet stak de jonge vrouw zichzelf buiten de rechtbank in brand. Met negentig procent van haar lichaam verbrand overleed ze gisteren in het ziekenhuis.

Haar vader stelt volgens Daily Mail dat zijn dochter ervan droomde politieagent te worden, maar dat haar verteld was dat ze dat niet kon worden omdat ze een vrouw was. Ze ging naar de universiteit en haalde er bachelors in computerwetenschappen en talen. Ze studeerde nog steeds.

“Achterlijk en verouderd verbod”

Haar gruwelijke dood heeft in Iran de discussie over het stadionverbod voor vrouwen opnieuw in alle hevigheid doen losbarsten. Op sociale media wordt Sahar ‘Blue Girl’ genoemd, naar de clubkleuren van de club die ze zo hartstochtelijk steunde. Ook voetballers en bekende Iraniërs mengen zich in de polemiek. Zij roepen op de ban van vrouwen op de tribunes af te schaffen. Voetbalclub Esteghlal deelde een verklaring zijn medeleven mee aan haar familie. Aanvoerder Masoud Shojaei van het nationale voetbalelftal zegt dat het verbod is “geworteld in verouderde gedachten die door toekomstige generaties niet zullen worden begrepen”.



Oud-voetballer Ali Karimi, die onder meer bij Bayern München speelde en 127 keer uitkwam voor Iran, roept voetbalfans op Twitter op niet meer naar de stadions te gaan als protest na Sahars dood. Ook vraagt hij Ronaldo een afbeelding van Sahar op of onder zijn tenue van Juventus te dragen. “Doe iets! Doe iets!”, klinkt het.



De Iraans-Armeense voetballer Andranik ‘Ando’ Teymourian, de eerste christelijke aanvoerder van het Iraanse nationale elftal en zelf speler bij Esteghlal, schrijft op Twitter dat een van de grote stadions in hoofdstad Teheran “eens, in de toekomst” naar de overleden voetbalfan zal worden vernoemd.



Het vrouwelijke parlementslid Parvaneh Salahshouri noemt Sahar een “meisje van Iran” en tweet: “Wij zijn allemaal verantwoordelijk.”

Football without its fans is nothing but a hobby. Sahar was sentenced to 6 months jail because her gender and attempt to enter a stadium.#BanIRSportsFederations @FIFAcom @Cristiano @neymarjr @David_Alaba @gianluigibuffon @DavidLuiz_4 @AntoGriezmann @ArjenRobben @Ibra_official pic.twitter.com/u6lLGKyWuz Ali Karimi(@ tpNUwYBk4jZjCvW) link

FIFA

Human Rights Watch laat weten dat het stadionverbod voor vrouwen niet in de wet is vastgelegd maar wordt opgelegd door de Iraanse autoriteiten, en dat het niet in samenspraak is met de regelgeving van wereldvoetbalbond FIFA.

Volgens de mensenrechtenorganisatie heeft de FIFA Iran opgedragen het verbod per 31 augustus op te heffen, maar werden in augustus nog eens vier vrouwen aangehouden voor het betreden van een stadion. Tijdens het WK voetbal in de zomer van 2018 mochten vrouwen in Iraanse voetbalstadions wel op grote schermen naar de uitgezonden wedstrijden kijken. Die ontwikkelingen bestempelde de voetbalbond als positief, maar het ging voor de FIFA niet snel genoeg.