Iraanse tv geeft indrukwekkende beelden vrij van inbeslagname tanker, Britse regering wil sancties Tom Tates RL

20 juli 2019

20u10

Bron: AD.nl/ANP 8 Update De Iraanse staatstelevisie heeft beelden van de Iraanse Revolutionaire Garde vrijgegeven waarop te zien is hoe de Britse olietanker Stena Impero gisteren in de Straat van Hormuz werd geënterd. In het korte filmpje, waarvan de authenticiteit nog niet is bevestigd, is te zien hoe gemaskerde mannen met machinegeweren zich uit een helikopter op het schip laten zakken. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt en zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif hebben telefonisch overleg gepleegd.

De door Iran in beslag genomen tanker Stena Impero was betrokken bij een ongeluk met een vissersboot en negeerde hulpverzoeken, meldt het Iraanse persbureau Fars. Volgens de Britse rederij Stena Bulk hield de tanker zich aan alle regels. De Zweedse eigenaar van het schip verklaarde dat de Stena Impero was benaderd door kleine vaartuigen en een helikopter, terwijl het schip in internationale wateren door de Straat van Hormuz voer. De spanningen rond de zeearm, waar dagelijks 20 procent van de wereldwijde oliehandel doorheen vaart, lopen in hoog tempo op.

De tanker en zijn 23-koppige bemanning liggen momenteel in de haven van Bandar Abbas en blijven daar tot het onderzoek is afgerond, aldus Fars. “Het schip was betrokken bij een ongeluk met een Iraanse vissersboot. Toen de vissersboot een noodsignaal uitzond, werd dat door het Britse schip genegeerd”, zei Allahmorad Afifipour namens de havenautoriteiten tegen Fars. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde werd de Stena Impero geëscorteerd door een Britse marineschip. De bemanning van de oorlogsbodem zou, aldus de garde, hebben geprobeerd de inbeslagname te verhinderen maar de Iraanse militairen zagen toch kans de tanker mee te nemen.

Hunt beklemtoonde de Britse ontgoocheling, terwijl Zarif wees op de wettelijke grond van de Iraanse acties. Na afloop van een nieuwe nationale veiligheidsraad verklaarde Hunt dat de ‘Stena Impero’ door de Iraniërs onderschept werd in de territoriale wateren van Oman. “Iran zei dat het de situatie wilde de-escaleren, maar deed het tegenovergestelde. De Britse scheepvaart moet en zal beschermd worden.”

Het Iraanse staatspersbureau Irna gooide het over een andere boeg. Sarif had het over juridische stappen tegen de inbeslaggenomen olietanker ‘Stena Impero’. “Het tegenhouden van de Britse tanker volgde op maritieme inbreuken en gebeurde op verzoek van de lokale havenautoriteiten”, luidde de boodschap. Het tegenhouden was legitiem en er moet nu een gerechtelijk onderzoek volgen, aldus Teheran. Sarif zei, nog steeds volgens Irna, ook dat het voorval niet tot mag leiden tot spanningen tussen beide landen of een escalatie van de crisis in de Perzische golf.

Sancties

De Britse regering zou plannen hebben om sancties in te stellen tegen Iran in verband met de inbeslagname van dat land van een Britse olietanker in de Perzische Golf. Dat schrijft de Britse krant Daily Telegraph. Hunt zou zondag diplomatieke en economische maatregelen presenteren. Daarbij wordt volgens de krant onder meer gedacht aan het bevriezen van Iraanse tegoeden in Groot-Brittannië.

Ook wil Groot-Brittannië er bij de Verenigde Naties en de Europese Unie op aandringen om de in 2015 opgeheven internationale economische sancties opnieuw in te voeren. Die werden na de overeenkomst over het nucleaire programma van Iran geschrapt.