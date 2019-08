Iraanse tanker wijzigt route en vaart nu weg van Turkse kust HR

29 augustus 2019

14u29

De Iraanse tanker Adrian Darya-1, voorheen bekend onder de naam Grace 1, gaat toch niet aanleggen in de Turkse haven Mersin. De tanker koerste af op Mersin, maar heeft de route gewijzigd en vaart nu weg van de Turkse kust. De nieuwe bestemming van de olietanker is onbekend.

Gibraltar legde de Iraanse tanker begin juli aan de ketting. Dat gebeurde omdat het schip ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Gibraltar gaf het schip weer toestemming te varen nadat Iran garanties had afgegeven dat de olie niet naar Syrië zou gaan.

De Verenigde Staten zijn boos dat het schip is vrijgegeven. Washington waarschuwt havens, banken en andere instanties geen zaken te doen met het schip of zijn bemanning op straffe van Amerikaanse sancties.

