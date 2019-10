Iraanse schoonheidskoningin al twee weken vast op luchthaven in Manilla: “Als ik terug moet, wordt het mijn dood” KVDS

29 oktober 2019

18u01 0 Een Iraanse schoonheidskoningin zit nu al 13 dagen vast op de internationale luchthaven van de Filipijnse hoofdstad Manilla nadat de internationale politiedienst Interpol een aanhoudingsbevel voor haar verspreidde. Volgens Bahareh Zare Bahari zou haar thuisland proberen om haar het zwijgen op te leggen, omdat ze zich openlijk uitspreekt tegen het bewind in Teheran.

De vrouw bevindt zich momenteel in terminal 3 van de luchthaven van Manilla en vertelt in enkele filmpjes op Facebook dat ze op zoek is “naar een veilige plek om te leven”, “waar ik niet de hele tijd voor mijn leven moet vrezen”.

Beproeving

Haar beproeving begon op 17 oktober, toen ze op terugreis van Dubai opeens de Filipijnen niet meer binnen mocht. Daar woont ze sinds 2014 en studeert ze voor tandarts, met een studentenvisum dat elk jaar vernieuwd wordt. Volgens haar is dat nog geldig tot januari 2020.





Volgens de Filipijnse migratiedienst was er een internationaal aanhoudingsbevel van kracht tegen haar: een ‘Red Notice’ van Interpol. Welk land precies om haar aanhouding vroeg, is niet duidelijk. Noch de Filipijnse migratiedienst, noch Interpol, noch Iran wil daarover commentaar geven. (lees hieronder verder)

Volgens de vrouw zelf vertelde een migratieambtenaar haar dat Iran de ‘Red Notice’ aanvroeg in 2018. Aan nieuwszender CNN verklaarde Bahari dat dit op zijn minst vreemd was. “Ik woon hier al vijf jaar en ik ben in de tussentijd niet in Iran geweest. Hoe kan ik daar dan iets mispeuterd hebben?”

De migratiedienst verklaarde daarnaast dat er een klacht wegens slagen en verwondingen tegen de vrouw liep in de Filipijnse stad Dagupan. Dat doet Bahari af als leugens die tot doel hebben haar weer naar Teheran te drijven. Volgens haar zou de steun die ze al uitsprak voor de verbannen Reza Pahlavi – de zoon van de in 1979 afgezette Shah van Iran – de ware oorzaak van haar problemen zijn. Zo gebruikte ze onlangs in een schoonheidswedstrijd een afbeelding van Pahlavi en de vlag van de voormalige Iraanse monarchie “om de stem van haar volk te laten horen”.

Lerares

Ook haar sociale activisme zou niet goed vallen in Iran, getuigt ze. Zo zou ze lerares geworden zijn om meisjes te leren “dat ze geen dingen zijn, maar mensen met dezelfde rechten als jongens”. (lees hieronder verder)

Intussen zit ze dus al bijna twee weken op de luchthaven van Manilla. Van de Filipijnse migratiedienst moet ze het vliegtuig op naar Teheran, maar dat weigert ze. Intussen heeft ze asiel aangevraagd. “Als ik terug naar Iran moet, wordt het mijn dood”, vertelt ze. “Deze onzekerheid is vreselijk.”

Onderdirecteur Phil Robertson van Human Rights Watch verklaarde in een mededeling dat zijn organisatie “bezorgd” was over de “mysterieuze” Red Notice. “Zeker omdat zo’n bevel niet geldig is als de persoon in kwestie op de vlucht is voor het land dat ze uitvaardigt.”

Incidenten

En er is meer. “Er zijn al verscheidene incidenten geweest waarbij landen in het Midden-Oosten die bekendstaan om het onderdrukken van de mensenrechten, Interpol misbruikten om dissidenten terug te halen naar hun land van herkomst”, zegt hij nog.