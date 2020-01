Iraanse Revolutionaire Garde mikt op Amerikaanse schepen in de Golf: “35 vitale doelen binnen ons bereik” TT

04 januari 2020

12u48

Bron: Reuters 0 De Iraanse Revolutionaire Garde, de elitetroepen van het leger van de Golfstaat, zegt dat het wraak zal nemen op “alle Amerikanen die zich waar dan ook binnen ons bereik bevinden”. De dood van majoor-generaal Qassem Soleimani gisteren zal voor de “agressor” niet zonder gevolgen blijven. Iran heeft 35 “vitale doelen” op het oog, en kijkt daarbij onder andere naar de voor de wereldeconomie levensbelangrijke Perzische Golf.

Volgens generaal Gholamali Abuhamzeh, bevelhebber van de Revolutionaire Garde in de zuidelijke provincie Kerman, heeft Iran het recht om wraak te nemen voor de dood van Soleimani, zo werd hij geciteerd door het Iraanse persbureau Tasnim. Abuhamzeh zegt dat mogelijke represailles gericht kunnen zijn op de Perzische Golf, waar elke dag miljoenen vaten olie op tankers de Straat van Hormuz passeren. Die zee-engte ten zuiden van Iran “is een vitaal punt voor het Westen”, aldus de generaal.

“Een groot aantal Amerikaanse oorlogsschepen passeert hier. Vitale Amerikaanse doelen in de regio zijn al een hele tijd geïdentificeerd. Zo’n 35 doelen in de regio, net als Tel Aviv (in het noorden van Israël, red.) liggen binnen ons bereik.”



Ook de Libanese Hezbollah, de door Iran gesteunde sjiitische groepering in het land, broedt op wraak. “Het antwoord van de as van het verzet zal beslissend zijn”, aldus Mohamed Raad, de voorzitter van het parlementaire blok van Hezbollah. Volgens Raad hebben de Verenigde Staten “een fout gemaakt”, en zullen ze dat de komende dagen “moeten erkennen”.