Iraanse Revolutionaire Garde mikt op Amerikaanse schepen in de Golf: "35 vitale doelen binnen ons bereik"

04 januari 2020

12u48

Bron: Reuters 96 De Iraanse Revolutionaire Garde, de elitetroepen van het leger van de Golfstaat, zegt dat het wraak zal nemen op “alle Amerikanen die zich waar dan ook binnen ons bereik bevinden”. De dood van majoor-generaal Qassem Soleimani gisteren zal voor de “agressor” niet zonder gevolgen blijven. Iran heeft 35 “vitale doelen” op het oog, en kijkt daarbij onder andere naar de voor de wereldeconomie levensbelangrijke Perzische Golf.

Volgens generaal Gholamali Abuhamzeh, bevelhebber van de Revolutionaire Garde in de zuidelijke provincie Kerman, heeft Iran het recht om wraak te nemen voor de dood van Soleimani, zo werd hij geciteerd door het Iraanse persbureau Tasnim. Abuhamzeh zegt dat mogelijke represailles gericht kunnen zijn op de Perzische Golf, waar elke dag miljoenen vaten olie op tankers de Straat van Hormuz passeren. Die zee-engte ten zuiden van Iran “is een vitaal punt voor het Westen”, aldus de generaal.

“Een groot aantal Amerikaanse oorlogsschepen passeert hier. Vitale Amerikaanse doelen in de regio zijn al een hele tijd geïdentificeerd. Zo’n 35 doelen in de regio, net als Tel Aviv (in het noorden van Israël, red.) liggen binnen ons bereik.”



Ook de Libanese Hezbollah, de door Iran gesteunde sjiitische groepering in het land, broedt op wraak. “Het antwoord van de as van het verzet zal beslissend zijn”, aldus Mohamed Raad, de voorzitter van het parlementaire blok van Hezbollah. Volgens Raad hebben de Verenigde Staten “een fout gemaakt”, en zullen ze dat de komende dagen “moeten erkennen”.

Israëlische veiligheidsraad bij elkaar

Het veiligheidskabinet van Israël zit morgen alvast samen. Volgens Israëlische media zijn kringen rond regeringsleider Benjamin Netanyahu bezig met voorbereidingen voor het geval dat Iran wraakacties zal uitvoeren op Israëlische doelwitten.

De Israëlische televisie berichtte gisterenavond dat de VS Israël blijkbaar hadden geïnformeerd over de moord op Soleimani. Algemeen wordt aangenomen dat de informatie enkele dagen voor de aanval was doorgegeven.

“Woensdagavond was er een telefoongesprek tussen Netanyahu en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo”, aldus een verslaggever van Channel 13. “Het was het tweede gesprek in twee dagen.” Het is echter onduidelijk of er concrete informatie is overgebracht.

Donderdag voor zijn vertrek naar Griekenland zei Netanyahu nog: “We weten dat onze regio stormachtig is, er gebeuren veel dramatische dingen. Wij zijn waakzaam en volgen de gebeurtenissen nauw en staan voortdurend in contact met onze grote vriend de Verenigde Staten.” Hij benadrukte dat zijn land “achter alle stappen staat die de VS zetten en het volledige recht van de VS om zichzelf en zijn burgers te verdedigen”.

Kernwapens

Netanyahu waarschuwde herhaaldelijk voor een Iraans expansiebeleid in het Midden-Oosten en beschuldigt Teheran er al jaren van dat het in het geheim kernwapens wil bouwen, ondanks het nucleaire akkoord van 2015. De Israëlische luchtmacht valt regelmatig Iraanse doelen aan in de regio om zo te voorkomen dat zijn aartsvijand zijn militaire invloed in het naburige Syrië verder uitbreidt. Het uiteenvallen van Israël en de “bevrijding van Palestina” maken al veertig jaar deel uit van de doctrine van het buitenlands beleid van de Islamitische Republiek. Netanyahu classificeert Iran als “de grootste bedreiging voor het bestaan van Israël”.

Vorige maand zei het hoofd van de Israëlische generale staf, Aviv Kochavi, dat Israël zich moet voorbereiden op de mogelijkheid van een beperkte confrontatie met Iran. Hij verweet het Westen zich niet te verzetten tegen het agressieve expansiebeleid van Teheran in de regio.

