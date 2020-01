Iraanse regering ontkent doofpotoperatie over neergeschoten Boeing LH

13 januari 2020

12u51

Bron: Belga 0 De Iraanse regering ontkent dat ze de verantwoordelijkheid voor de crash van het Oekraïense lijnvliegtuig in de doofpot heeft willen stoppen. Het passagiersvliegtuig was per ongeluk neergeschoten op 8 januari, in de buurt van Teheran.

"In deze dagen van droefheid, is er kritiek op de verantwoordelijken en autoriteiten van het land", aldus de woordvoerder van de Iraanse regering, Ali Rabii. "Enkele verantwoordelijken werden er zelfs van beschuldigd te liegen en de zaak in de doofpot te stoppen, terwijl dat echt, eerlijk, niet het geval is geweest.”

De woordvoerder benadrukte nog eens dat overheid niet heeft gelogen. "De waarheid is dat we niet hebben gelogen. Liegen, dat is opzettelijk en bewust de waarheid verdraaien. Liegen is informatie onderdrukken. Liegen, dat is een feit kennen en het niet zeggen of de realiteit vervormen", klonk het nog.

"Wat we donderdag hebben gezegd (...) was gebaseerd (..) op de inlichtingen die aan de hele overheid waren voorgesteld, volgens dewelke er geen enkel verband was tussen het ongeval en een raket", aldus nog de woordvoerder.

Zaterdag erkende het Iraanse leger verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig. Alle 176 inzittenden kwamen daarbij om. De Iraanse verantwoordelijkheid veroorzaakte een golf van verontwaardiging in Iran.

