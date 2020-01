Iraanse president: “We verrijken meer uranium dan voor atoomakkoord” SVM

16 januari 2020

09u56

Bron: ANP 0 Iran verrijkt op dit moment meer uranium dan voor het afsluiten van het atoomakkoord met westerse mogendheden in 2015. Dat verklaarde de Iraanse president Hassan Rohani in een toespraak op de televisie.

"De druk op Iran is verhoogd, maar we blijven vooruitgaan", aldus Rohani. Iran heeft zijn verplichtingen die uit het akkoord voortvloeien teruggedraaid sinds de Verenigde Staten uit de overeenkomst gestapt zijn en de sancties weer ingesteld hebben. Het akkoord is destijds gesloten omdat westerse mogendheden vrezen dat het land anders in het geheim een atoomwapen zal proberen te ontwikkelen.