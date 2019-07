Iraanse president waarschuwt dat zijn land “volgende stap” zal zetten en uranium gaat verrijken boven maximumdrempel KVDS

03 juli 2019

10u40

Bron: Belga, Washington Post 0 De Iraanse president Hassan Rohani heeft verklaard dat zijn land vanaf zondag “onbeperkt” uranium zal beginnen te verrijken boven de maximumdrempel van 3,67 procent die is vastgelegd in de nucleaire deal met Iran. Tenzij de Amerikaanse sancties tegen zijn land worden verlicht.

Rohani deed de mededeling op de staatsomroep. Teheran snijdt daarmee de tweede fase van de gedeeltelijke uitstap uit het nucleaire akkoord met de grootmachten aan. Maandag had Iran al laten weten dat het de voorraadlimiet van 300 kilogram laagverrijkt uranium had overschreden.

Kernenergie

“Op 7 juli zal onze bovengrens voor de verrijking van uranium niet meer 3,67 procent bedragen en zullen wij onze verplichtingen in dat verband niet meer nakomen”, aldus Rohani. De verrijkingsgraad zou verhoogd worden al naargelang de behoefte, zo luidde het.





In plaats van kritiek uit te oefenen op Teheran, zouden de Verenigde Staten en de overgebleven partners van de nucleaire deal beter het akkoord gewoon omzetten, stelde de Iraanse president nog.





Voor kernenergie is uranium met een gehalte van 3 tot 5 procent 235U voldoende.