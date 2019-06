Iraanse president vraagt acties van internationale gemeenschap tegen VS KVDS

23 juni 2019

16u22

De Iraanse president Hassan Rohani vraagt de internationale gemeenschap om op te treden tegen de Verenigde Staten. Hij doet dat omdat de VS met de onbemande drone die de Iraniërs vorige week neerschoten, het luchtruim van de islamitische republiek zouden hebben geschonden. Intussen maakt Teheran gewag van een tweede, eerder incident met een Amerikaanse drone.

Iran haalde de drone donderdag neer. Volgens de Iraniërs vloog het toestel boven hun grondgebied, volgens de Amerikanen was dat echter boven internationale wateren in de Straat van Hormuz, een drukke zeestraat die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt.

Wraak

De op het laatste moment door Amerikaans president Donald Trump afgeblazen militaire aanval tegen Iran was als wraak bedoeld voor het neerhalen van die drone.





Eerder deze maand raakten in de Golf van Oman ook al twee tankers beschadigd, een incident waarvoor de VS de schuld in de schoenen van Iran schoof.

Wat de neergehaalde drone betreft, blijven de Iraniërs erbij dat zij recht in hun schoenen staan. Meer zelfs, president Rohani roept de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen tegen de VS. "Dit laatste incident was eens te meer een schending van de internationale regels", zo verklaarde hij vandaag.

Wat donderdag gebeurd is, heeft de spanningen in de Golf weer doen oplopen. "Daarom verwachten we van de internationale gemeenschap een proportioneel antwoord en duidelijke stappen tegen dit soort schendingen”, zo klinkt het onverbloemd.

Tweede incident

Op Twitter maakt minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif intussen melding van een tweede incident met een Amerikaanse drone, dat zich op zondag 26 mei zou hebben afgespeeld. Na wat vorige week gebeurde, heeft de entourage van Trump de Amerikaanse president ei zo na in een oorlog gelokt, voegt Zarif er nog aan toe. “Voorzichtigheid voorkwam dit, maar economisch terrorisme brengt spanningen met zich mee", verwijst hij naar de uitspraken van Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton.

Die zei vandaag nog dat Iran er goed aan doet "de Amerikaanse voorzichtigheid en discretie niet voor zwakheid te aanzien" en bevestigde dat de VS nieuwe sancties tegen Iran willen nemen, die wellicht morgen van kracht zullen worden.