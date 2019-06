Iraanse president: “Verenigde Staten vormen ernstige bedreiging voor stabiliteit in de wereld” SVM

14 juni 2019

11u54

Bron: Belga 8 Oman “De Verenigde Staten vormen een ernstige bedreiging voor de stabiliteit in de regio en de wereld.” Dat verklaarde president Hassan Rohani na de Amerikaanse beschuldigingen aan het adres van Iran rond de aanvallen tegen twee olietankers in de Golf van Oman.

"De voorbije twee jaar heeft de Amerikaanse regering zich agressief opgesteld. Ze treedt alle internationale regels met de voeten", liet de Iraanse president optekenen tijdens een vergadering van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Bisjkek (Kirgizië).

De Verenigde Staten hadden eerder Iran ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de aanvallen tegen twee olietankers in de Golf van Oman. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken wees die beschuldigingen af als "ongefundeerd".

Dialoog

De regio ziet sinds ruim een maand de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran toenemen. China roept vandaag op tot dialoog. "We hopen dat alle betrokken partijen hun geschillen kunnen bijleggen via dialoog en overleg", klinkt het. "Dat is in het belang van de landen in de regio en in het belang van de internationale gemeenschap." De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Iraanse ambtgenoot Rohani ondertussen ontmoet in Bisjkek.

“Erg ongerust”

De Noorse minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Soreide verklaarde dat het te vroeg is voor een beschuldigend vingertje. “We kunnen nu nog niet zeggen wie verantwoordelijk is, maar ik ben erg ongerust over de situatie in het gebied", zei ze aan de Noorse openbare omroep NRK. Volgens de Noorse minister is er "erg weinig nodig om de situatie te doen escaleren".

Een van de olietankers die gisteren aangevallen werden, was een Noors schip (de Front Altair; nvdr). Volgens Soreide heeft het Noorse maritieme agentschap de Noorse schepen in de regio opgeroepen om de veiligheidsmaatregelen op te trekken.

“Niet te haastig reageren”

Oman heeft intussen twee marineschepen ingezet om te helpen bij de reddingsoperatie. De luchtmacht heeft ook een verkenningsvliegtuig gestuurd.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu waarschuwde voor onbezonnen reacties. “De gebeurtenissen zijn echt zorgwekkend, maar er mag niet te haastig gereageerd worden”, zei hij op CNN Turk. “De feiten moeten eerst ernstig onderzocht worden. Het heeft een zin om zo snel één enkel land verantwoordelijk te houden. Op een paar uur tijd kunnen niet alle bewijzen gevonden zijn. Zo nemen de spanningen in de regio alleen maar toe.”