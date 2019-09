Iraanse president sluit bilaterale gesprekken met Trump uit AW

03 september 2019

10u38

Bron: Belga 0 De Iraanse president Hassan Rohani sluit bilaterale gesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump uit. "Bilaterale gesprekken staan niet op de agenda en hebben er ook nooit op gestaan", aldus Rohani in het Iraanse parlement.

Rohani pleitte vorig week in het conflict met de Verenigde Staten nog voor meer diplomatieke inspanningen. "Wanneer ik er zeker van ben dat ik met een ontmoeting de problemen van de Iraniërs kan oplossen, dan zal ik dat zeker doen", zei hij toen. Waarnemers in Teheran zagen in die verklaring een instemming van Rohani om met Trump te praten in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Trump en zijn Franse collega Emmanuel Macron hadden het eind augustus nog gehad over de mogelijkheid van een ontmoeting tijdens die VN-top.



Vandaag zei Rohani echter dat hij "uit principe" tegen een ontmoeting met Trump is, en verklaarde dat er mogelijk een misverstand is geweest als de indruk was ontstaan dat er rechtstreeks gesprekken zouden zijn met Washington. "We hebben het al verschillende keren gezegd en we blijven het herhalen: er is nog geen enkele beslissing genomen over bilaterale onderhandelingen met de VS", zei hij.

Nucleair akkoord

Wel voegde Rohani toe dat er gesprekken met de VS zouden kunnen plaatsvinden in het kader van de "5+1", als de VS de sancties opheffen die ze Iran hebben opgelegd na de unilaterale terugtrekking uit het nucleair akkoord met Iran. Met de 5+1 verwijst Rohani naar China, Groot-Brittannië, de VS, Frankrijk, Rusland (de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad) en Duitsland, de landen die het akkoord onderhandelden.

Ook verklaarde Rohani dat Iran in de komende dagen zou kunnen overgaan tot de derde fase van de terugtrekking uit het nucleair akkoord, indien er tegen donderdag geen resultaten zijn van de onderhandelingen met de Europese landen. Het land liet eerder al weten zijn voorraden verrijkt uranium te hebben vergroot tot boven de limiet die is opgenomen in het akkoord, en zijn verrijkingsactiviteiten te hebben verhoogd tot meer dan de toegelaten 3,67 procent.