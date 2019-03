Iraanse president Rohani ontmoet grootayatollah al-Sistani tijdens zeldzaam bezoek aan Irak AW

13 maart 2019

14u06

Bron: Belga 0 Hassan Rohani, president van Iran, ontmoette vandaag de grootayatollah Ali al-Sistani, de belangrijkste geestelijke leider van Irak, die door sjiieten als heilig beschouwd wordt.

Rohani, die maandag in Bagdad arriveerde voor een driedaagse reis, bezocht de grootayatollah bij zijn thuis in Najaf, een stad in Irak die als heilig wordt beschouwd. De 88-jarige Ali al-Sistani wordt nauwelijks in het openbaar gezien. Hij is een van de belangrijkste theologen voor de sjiitische islam. Zijn decreten worden door miljoenen sjiieten in Irak en ver daarbuiten als heilig gezien. Hij speelde ook een belangrijke rol in de strijd tegen de radicale Islamitische Staat (IS).



De Iraanse president bracht eerder al een bezoek aan de Iraakse president Barham Salih en premier Adil Abdul-Mahdi.



Met het bezoek van Rohani aan Bagdad hopen de twee landen hun banden te versterken en dat terwijl de Verenigde Staten Bagdad onder druk zetten om de handels-, energie- en politieke samenwerking met Teheran te beperken.