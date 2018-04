Iraanse president en Mogherini verzetten zich tegen nieuw nucleair akkoord jv

25 april 2018

11u52

Bron: afp 2 De Iraanse president Hassan Rohani kant zich tegen de mogelijkheid om tot een nieuw nucleair akkoord te komen. Dat heeft hij duidelijk gemaakt in een reactie op verklaringen van de presidenten van Frankijk en de VS. Ook de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Federica Mogherini, zegt dat het Iraanse kernwapenprogramma "werkt en moet behouden blijven".

De Amerikaanse president Donald Trump heeft sinds zijn aantreden al regelmatig verklaard dat hij zich niet kan vinden in het nucleair akkoord dat met Iran werd afgesloten. Zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron maakte gisteren tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis eveneens duidelijk dat hij op termijn tot aan een nieuw akkoord wil komen. In tegenstelling tot Trump wil Macron de huidige deal niet verscheuren, maar wel "iets nieuws bouwen dat al onze bezorgdheden behandelt", zo klonk het.

De Iraanse president is niet te spreken over die nieuwe verklaringen. "Ze zeggen gezamenlijk: 'We willen beslissen over een akkoord dat met zeven landen gesloten werd'. Om wat te doen? Met welk recht? ", zo reageerde Rohani gisteren tijdens een toespraak in Tabriz, in het noorden van Iran.

Ook Mogherini blijft de huidige deal met Iran voluit verdedigen. Dat werpt volgens haar vruchten af. "Wij denken dat de integrale uitvoering van het akkoord essentieel is voor de Europese veiligheid en die van de regio. De Europeanen houden zich aan dit standpunt", zo verklaarde ze voor aanvang van een conferentie over Syrië in Brussel. "Voor de toekomst zien we nog wel, maar vandaag bestaat er maar één akkoord en dat moet behouden blijven." En ook in Rusland en China bestond er tot dusver weinig appetijt om aan het akkoord van 2015 te raken.

De VS hadden in 2015 samen met China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland een nucleair akkoord gesloten met Iran. Daarin werd het nucleaire programma van Teheran ingeperkt, maar in ruil zouden de economische sancties worden opgeheven. De Europese Unie speelde een belangrijke bemiddelingsrol. Maar Trump is niet te spreken over de inhoud van het akkoord, dat nog door zijn voorganger Barack Obama werd gesloten. Hij dreigde er de voorbije maanden al herhaaldelijk mee het akkoord op te zeggen. Tegen 12 mei zou hij daarover een beslissing nemen.