Iraanse president aangekomen in Irak: “De VS worden er veracht” AW

11 maart 2019

09u40

Bron: Belga 0 De Iraanse president Hassan Rohani is vandaag aangekomen in Irak voor een bezoek van drie dagen. De Verenigde Staten zetten Irak onder druk om de handels-, energie- en politieke samenwerking met Teheran (Iran) te beperken. Het is de eerste keer dat Rohani Irak bezoekt, sinds hij in 2013 president van Iran werd.

Op de luchthaven van Teheran zei de Iraanse president nog dat "we de relatie van Iran met Irak niet mogen vergelijken" met de relatie tussen de Verenigde Staten en Irak.



Rohani wees voor zijn vertrek ook nog op de speciale betrekkingen die Teheran en Bagdad hebben. "We hebben het Iraakse volk gesteund in heel moeilijke dagen en nu, bij vrede en veiligheid, staan we nog steeds aan zijn zijde", aldus de Iraanse president. Teheran steunt Bagdad in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Verachting voor de VS

"De Verenigde Staten worden veracht in de regio. De bommen die de Amerikanen op de Iraakse en Syrische bevolking of andere landen hebben gegooid, kunnen niet vergeten worden. Maar de volkeren van de regio zullen zich het broederschap herinneren die Iran aan hen heeft getoond”, besluit president Rohani.

Iran lijdt momenteel onder de Amerikaanse sancties, die Washington in 2018 opnieuw heeft opgelegd nadat de VS zich unilateraal uit het nucleair akkoord hadden teruggetrokken.

Eerste Golfoorlog

Iran en Irak vochten een oorlog uit tussen 1980 en 1988, met zowat 680.000 doden en vermisten tot gevolg (180.000 aan de Iraakse zijde en 500.000 aan de Iraanse). Sinds de val van de Iraakse leider Saddam Hoessein in 2003 en de opkomst een sjiitische overheid in Bagdad, zijn de betrekkingen tussen beide landen verbeterd.