Iraanse parlementariër zet prijs op hoofd Trump ADN

21 januari 2020

12u42

Bron: ANP 1 De Iraanse parlementariër Ahmad Hamzeh heeft een beloning uitgeloofd van 3 miljoen dollar (2,7 miljoen euro) om president Trump te vermoorden.

Hamzeh zei vandaag in het parlement dat hij het aanbod doet namens de provincie Kerman. Uit de stad Kerman kwam de prominente Iraanse generaal Qassem Soleimani die op 3 januari in Bagdad door Amerikanen uit de weg werd geruimd bij een droneaanval. Iran viel daarna twee Amerikaanse bases in Irak aan met raketten.



Volgens Hamzeh zal de provincie de beloning voor de moordenaar(s) cash uitbetalen.